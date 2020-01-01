توكنوميكس Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. الموقع الرسمي: https://www.renzoprotocol.com/ اشتر EZEIGEN الآن!

توكنوميكس Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M إجمالي العرض: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M العرض المتداول: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 السعر الحالي: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 معرفة المزيد عن سعر Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

توكنوميكس Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EZEIGEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EZEIGEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EZEIGEN، استكشف السعر المباشر لتوكن EZEIGEN!

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