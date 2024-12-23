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سعر Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) المباشر لليوم هو USD 3.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.08M . يتم تحديث سعر EZEIGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Renzo Restaked EIGEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.25 - تغيير سعر Renzo Restaked EIGEN خلال اليوم هو -6.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.60M

أداء سعر Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ -0.234912427874563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ +1.9633372500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ +0.0727167000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.234912427874563 -6.28% 30 يوم $ +1.9633372500 +56.10% 60 يوم $ +0.0727167000 +2.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked EIGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 24 ساعة مرتفع $ 3.74$ 3.74 $ 3.74 عالية طوال الوقت $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -6.28% تغير السعر (7 أيام) -25.84%

معلومات سوق Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: