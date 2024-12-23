سعر Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)
سعر Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) المباشر لليوم هو USD 3.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.08M. يتم تحديث سعر EZEIGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Renzo Restaked EIGEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.25
- تغيير سعر Renzo Restaked EIGEN خلال اليوم هو -6.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.60M
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خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ -0.234912427874563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ +1.9633372500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ +0.0727167000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked EIGEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.234912427874563
|-6.28%
|30 يوم
|$ +1.9633372500
|+56.10%
|60 يوم
|$ +0.0727167000
|+2.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked EIGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-6.28%
-25.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.
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