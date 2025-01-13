سعر RentAI (RENT)
سعر RentAI (RENT) المباشر لليوم هو USD 0.00231876. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RentAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20
- تغيير سعر RentAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RentAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RentAI مقابل USD هو $ -0.0008151287 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RentAI مقابل USD هو $ -0.0015328151 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RentAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008151287
|-35.15%
|60 يوم
|$ -0.0015328151
|-66.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RentAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GPU marketplace for enterprise Buy $RENT and stake it to receive a share of the profits from our enterprise GPU marketplace. If you're an enterprise customer contact us for more details. The Rent AI team manages a GPU marketplace that is unique in crypto. Users looking to rent GPU computation can compare the best rates for whatever hardware they need and the marketplace takes a cut from the deal. These profits are distributed amongst $RENT stakers.
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