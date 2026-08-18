سعر rentahuman اليوم

السعر المباشر لمشروع rentahuman (RENTA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RENTA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RENTA.

يحتل rentahuman حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,092.87، مع عرض متداول قدره 999.02M RENTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RENTA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00141605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RENTA بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-4.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق rentahuman (RENTA)

القيمة السوقية $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K إمداد دورة التداول 999.02M 999.02M 999.02M إجمالي العرض 999,020,323.839193 999,020,323.839193 999,020,323.839193

القيمة السوقية الحالية لـ rentahuman هي $ 10.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RENTA يبلغ 999.02M، مع إجمالي عرض 999020323.839193. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.09K.