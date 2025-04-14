سعر Renta Network (RENTA)
سعر Renta Network (RENTA) المباشر لليوم هو USD 0.01393125. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.43M. يتم تحديث سعر RENTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Renta Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Renta Network خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 246.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RENTA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RENTA.
خلال اليوم، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Renta Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.23%
+22.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Leveraging a Layer 2 blockchain built on the OP Stack, Renta combines scalability, low fees, and rapid transaction speeds with the robust security of Ethereum. Designed to expand rental opportunities beyond traditional property, Renta enables users to tokenize and rent virtually any asset—from real estate to vehicles and beyond. Smart contracts ensure secure, trustless agreements, while the bridged USDC token facilitates instant, seamless payments with fiat and cryptocurrency compatibility. Renta Network is at the forefront of innovation, revolutionizing the rental industry by unlocking the potential of blockchain and AI. With its focus on transparency, inclusivity, and efficiency, Renta is shaping the future of decentralized asset sharing.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RENTA إلى VND
₫357.21118125
|1 RENTA إلى AUD
A$0.022011375
|1 RENTA إلى GBP
￡0.01058775
|1 RENTA إلى EUR
€0.0121201875
|1 RENTA إلى USD
$0.01393125
|1 RENTA إلى MYR
RM0.061576125
|1 RENTA إلى TRY
₺0.5295268125
|1 RENTA إلى JPY
¥1.984088625
|1 RENTA إلى RUB
₽1.1806734375
|1 RENTA إلى INR
₹1.197808875
|1 RENTA إلى IDR
Rp232.187407125
|1 RENTA إلى KRW
₩19.9301855625
|1 RENTA إلى PHP
₱0.7950564375
|1 RENTA إلى EGP
￡E.0.714115875
|1 RENTA إلى BRL
R$0.081637125
|1 RENTA إلى CAD
C$0.019225125
|1 RENTA إلى BDT
৳1.6891640625
|1 RENTA إلى NGN
₦22.148179875
|1 RENTA إلى UAH
₴0.5754999375
|1 RENTA إلى VES
Bs0.98911875
|1 RENTA إلى PKR
Rs3.8978244375
|1 RENTA إلى KZT
₸7.18462425
|1 RENTA إلى THB
฿0.46641825
|1 RENTA إلى TWD
NT$0.4513725
|1 RENTA إلى AED
د.إ0.0511276875
|1 RENTA إلى CHF
Fr0.0112843125
|1 RENTA إلى HKD
HK$0.1079671875
|1 RENTA إلى MAD
.د.م0.129282
|1 RENTA إلى MXN
$0.282247125