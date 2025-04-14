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سعر Renta Network (RENTA) المباشر لليوم هو USD 0.01393125 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.43M . يتم تحديث سعر RENTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Renta Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Renta Network خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 246.00M

أداء سعر Renta Network (RENTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Renta Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Renta Network (RENTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Renta Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01370384$ 0.01370384 $ 0.01370384 24 ساعة مرتفع $ 0.0140188$ 0.0140188 $ 0.0140188 عالية طوال الوقت $ 0.0140188$ 0.0140188 $ 0.0140188 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) +22.69%

معلومات سوق Renta Network (RENTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: