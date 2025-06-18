سعر Rent Only Goes Up (RENT)
سعر Rent Only Goes Up (RENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 290.27K. يتم تحديث سعر RENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rent Only Goes Up الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rent Only Goes Up خلال اليوم هو -15.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر Rent Only Goes Up مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rent Only Goes Up مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rent Only Goes Up مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rent Only Goes Up مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rent Only Goes Up: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-15.97%
-48.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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