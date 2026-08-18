سعر Renewable Energy اليوم

السعر المباشر لمشروع Renewable Energy (RET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RET.

يحتل Renewable Energy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 118,554، مع عرض متداول قدره 19,090.48T RET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RET بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-1.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Renewable Energy (RET)

القيمة السوقية $ 118.55K$ 118.55K $ 118.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.31K$ 176.31K $ 176.31K إمداد دورة التداول 19,090.48T 19,090.48T 19,090.48T إجمالي العرض 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

القيمة السوقية الحالية لـ Renewable Energy هي $ 118.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RET يبلغ 19,090.48T، مع إجمالي عرض 2.67931778098021e+16. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.31K.