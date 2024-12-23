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سعر RENEC (RENEC) المباشر لليوم هو USD 0.22993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.47M . يتم تحديث سعر RENEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RENEC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K - تغيير سعر RENEC خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.84M

أداء سعر RENEC (RENEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RENEC مقابل USD هو $ -0.002496908102635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RENEC مقابل USD هو $ +0.0296258596 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RENEC مقابل USD هو $ +0.0321601711 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RENEC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002496908102635 -1.07% 30 يوم $ +0.0296258596 +12.88% 60 يوم $ +0.0321601711 +13.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RENEC (RENEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RENEC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.225996$ 0.225996 $ 0.225996 24 ساعة مرتفع $ 0.239837$ 0.239837 $ 0.239837 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -17.34%

معلومات سوق RENEC (RENEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: