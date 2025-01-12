سعر Rendy AI (RENDY)
سعر Rendy AI (RENDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RENDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rendy AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.50
- تغيير سعر Rendy AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rendy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rendy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rendy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rendy AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.90%
|60 يوم
|$ 0
|-11.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rendy AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RENDY represents a digital asset created on the Solana network, a block chain known for its high-speed transactions and low fees. RENDY's community-driven approach emphasizes user engagement, offering tools like a "AI tag" feature for community members. Maintaining active social media channels fosters a strong, interactive community around the RENDY token.
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