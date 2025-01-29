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سعر RENA Finance (RENA) المباشر لليوم هو USD 0.06791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RENA Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.75 - تغيير سعر RENA Finance خلال اليوم هو -2.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RENA Finance (RENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ -0.0020866437160252 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ -0.0051372828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ -0.0113157414 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ +0.00815083720132498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020866437160252 -2.98% 30 يوم $ -0.0051372828 -7.56% 60 يوم $ -0.0113157414 -16.66% 90 يوم $ +0.00815083720132498 +13.64%

تحليل سعر RENA Finance (RENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RENA Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.066354$ 0.066354 $ 0.066354 24 ساعة مرتفع $ 0.070221$ 0.070221 $ 0.070221 عالية طوال الوقت $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.98% تغير السعر (7 أيام) -9.11%

معلومات سوق RENA Finance (RENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: