سعر RENA Finance (RENA)
سعر RENA Finance (RENA) المباشر لليوم هو USD 0.06791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RENA Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.75
- تغيير سعر RENA Finance خلال اليوم هو -2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RENA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RENA.
خلال اليوم، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ -0.0020866437160252 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ -0.0051372828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ -0.0113157414 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RENA Finance مقابل USD هو $ +0.00815083720132498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0020866437160252
|-2.98%
|30 يوم
|$ -0.0051372828
|-7.56%
|60 يوم
|$ -0.0113157414
|-16.66%
|90 يوم
|$ +0.00815083720132498
|+13.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RENA Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.98%
-9.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RenaSwap is a one-sided automated market maker-based decentralized token swap protocol which utilizes token wrappers, buy-only liquidity pairs, and circulating asset flows to amplify volume for all tokens integrated with RenaSwap. We call this Volume Aggregation as it gives new life to all participating projects in the form of increased volume, which attracts more liquidity, increasing incentives for Liquidity Providers. Its specialized design utilizes RENA, our deflationary ERC-20 utility token, to tap into the numerous capital flows moving through interoperating DEXs and share a percentage of those flows with ETH/RENA liquidity providers.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RENA إلى AUD
A$0.108656
|1 RENA إلى GBP
￡0.054328
|1 RENA إلى EUR
€0.0651936
|1 RENA إلى USD
$0.06791
|1 RENA إلى MYR
RM0.2981249
|1 RENA إلى TRY
₺2.4291407
|1 RENA إلى JPY
¥10.5511767
|1 RENA إلى RUB
₽6.6966051
|1 RENA إلى INR
₹5.8776105
|1 RENA إلى IDR
Rp1,095.3224273
|1 RENA إلى PHP
₱3.9652649
|1 RENA إلى EGP
￡E.3.4104402
|1 RENA إلى BRL
R$0.3979526
|1 RENA إلى CAD
C$0.0977904
|1 RENA إلى BDT
৳8.244274
|1 RENA إلى NGN
₦105.4499689
|1 RENA إلى UAH
₴2.8535782
|1 RENA إلى VES
Bs3.87087
|1 RENA إلى PKR
Rs18.9210842
|1 RENA إلى KZT
₸35.0592166
|1 RENA إلى THB
฿2.2892461
|1 RENA إلى TWD
NT$2.2288062
|1 RENA إلى CHF
Fr0.061119
|1 RENA إلى HKD
HK$0.5290189
|1 RENA إلى MAD
.د.م0.6791