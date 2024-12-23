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سعر RelictumPro Genesis Token (GTN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.84K . يتم تحديث سعر GTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RelictumPro Genesis Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.96 - تغيير سعر RelictumPro Genesis Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.00B

أداء سعر RelictumPro Genesis Token (GTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RelictumPro Genesis Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RelictumPro Genesis Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RelictumPro Genesis Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RelictumPro Genesis Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -96.31% 60 يوم $ 0 -96.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RelictumPro Genesis Token (GTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RelictumPro Genesis Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00454097$ 0.00454097 $ 0.00454097 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -93.99%

معلومات سوق RelictumPro Genesis Token (GTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: