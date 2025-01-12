سعر Relay Chain (RELAY)
سعر Relay Chain (RELAY) المباشر لليوم هو USD 0.01945583. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.77K. يتم تحديث سعر RELAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Relay Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19
- تغيير سعر Relay Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.33M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RELAY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RELAY.
خلال اليوم، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ -0.0133405688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ -0.0134139776 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0133405688
|-68.56%
|60 يوم
|$ -0.0134139776
|-68.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Relay Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RELAY is a multi cross-chain platform developed to bring BaaS (Bridging as a Service) to help the often fragmented DeFi liquidity space. What is really unique to our bridge is that when a new ecosystem is created, our bridge connects that asset and ecosystem to all the other ones we support. At launch we currently support bridging to Ethereum, BSC, Avalanche, Polygon (Matic), and Heco — with more coming soon. Relay's bridges were first to introduce the bridge gas token faucet to Defi where the bridge itself airdrops the native gas token to new users to reduce friction for people starting out on new chains. Our goal at Relay Chain is simple, ""Have the best and safest bridge"". We will provide value to our token holders by giving them native gas tokens for providing liquidity instead of our native project token (RELAY). By doing this we eliminate all sell pressure to Relay and we can give the highest APY's to Relay Liquidity Providers. This allows us to have a token that provides value, and it's deflationary (via buyback and burns) which is doing with a portion of the gas token profits from bridge transactional volume. The brings the positive feedback loops and true ecosystem synergy into the Relay Chain ecosystem where all partners provide utility to the end users of our platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RELAY إلى AUD
A$0.0315184446
|1 RELAY إلى GBP
￡0.0157592223
|1 RELAY إلى EUR
€0.0188721551
|1 RELAY إلى USD
$0.01945583
|1 RELAY إلى MYR
RM0.0873566767
|1 RELAY إلى TRY
₺0.688736382
|1 RELAY إلى JPY
¥3.0676007161
|1 RELAY إلى RUB
₽1.9772960029
|1 RELAY إلى INR
₹1.6765088711
|1 RELAY إلى IDR
Rp318.9479817552
|1 RELAY إلى PHP
₱1.14789397
|1 RELAY إلى EGP
￡E.0.982519415
|1 RELAY إلى BRL
R$0.1190696796
|1 RELAY إلى CAD
C$0.0280163952
|1 RELAY إلى BDT
৳2.3839228499
|1 RELAY إلى NGN
₦30.3049844829
|1 RELAY إلى UAH
₴0.8262891001
|1 RELAY إلى VES
Bs1.03115899
|1 RELAY إلى PKR
Rs5.4421847676
|1 RELAY إلى KZT
₸10.3158701826
|1 RELAY إلى THB
฿0.6747281844
|1 RELAY إلى TWD
NT$0.6441825313
|1 RELAY إلى CHF
Fr0.0177048053
|1 RELAY إلى HKD
HK$0.1513663574
|1 RELAY إلى MAD
.د.م0.1963093247