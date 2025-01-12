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سعر Relay Chain (RELAY) المباشر لليوم هو USD 0.01945583 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.77K . يتم تحديث سعر RELAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Relay Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19 - تغيير سعر Relay Chain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.33M

أداء سعر Relay Chain (RELAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ -0.0133405688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ -0.0134139776 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Relay Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0133405688 -68.56% 60 يوم $ -0.0134139776 -68.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Relay Chain (RELAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Relay Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 8.97$ 8.97 $ 8.97 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -13.29%

معلومات سوق Relay Chain (RELAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: