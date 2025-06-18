سعر Relation Native Token (REL)
سعر Relation Native Token (REL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Relation Native Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Relation Native Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Relation Native Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Relation Native Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Relation Native Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Relation Native Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+6.46%
|60 يوم
|$ 0
|+0.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Relation Native Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Relation protocol is a decentralized social graph protocol. What makes your project unique? elation builds a groundbreaking Web3 social data layer that empowers users with control over their social identities and data. Built on decentralized technology, it offers privacy, ownership, and tokenized incentives. With an integrated semantic graph, AI capabilities, and social assets, Relation is shaping the future of social networking in a decentralized and user-centric manner. History of your project. Since 2021 10th Oct What’s next for your project? Building Relation Protocol What can your token be used for? 1. Network support in future scalability solutions, 2. Social credential validators, 3. Protocol governance, 4. Staking for raising proposals, 5, Payment for protocol services
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