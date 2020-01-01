توكنوميكس Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. الموقع الرسمي: https://rektburgundy.com الوثيقة البيضاء: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf اشتر MXNBC الآن!

توكنوميكس Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.17K $ 25.17K $ 25.17K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.67K $ 34.67K $ 34.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

توكنوميكس Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MXNBC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MXNBC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MXNBC، استكشف السعر المباشر لتوكن MXNBC!

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