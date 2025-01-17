سعر Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)
سعر Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.46K. يتم تحديث سعر MXNBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rekt Burgundy by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.01K
- تغيير سعر Rekt Burgundy by Virtuals خلال اليوم هو +29.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 726.09M
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خلال اليوم، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00018869 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018869
|+29.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rekt Burgundy by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.17%
+29.88%
+49.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.
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