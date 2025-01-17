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سعر Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.46K . يتم تحديث سعر MXNBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rekt Burgundy by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.01K - تغيير سعر Rekt Burgundy by Virtuals خلال اليوم هو +29.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 726.09M

أداء سعر Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00018869 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rekt Burgundy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018869 +29.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rekt Burgundy by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0011062$ 0.0011062 $ 0.0011062 تغير السعر (1 ساعة) -6.17% تغير السعر (1يوم) +29.88% تغير السعر (7 أيام) +49.93%

معلومات سوق Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: