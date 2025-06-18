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سعر ReinforcedAI (SN92) المباشر لليوم هو USD 0.47003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 195.60K . يتم تحديث سعر SN92 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ReinforcedAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ReinforcedAI خلال اليوم هو -1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 416.14K

أداء سعر ReinforcedAI (SN92) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ -0.0090360263008973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0090360263008973 -1.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ReinforcedAI (SN92)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ReinforcedAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.450603$ 0.450603 $ 0.450603 24 ساعة مرتفع $ 0.508041$ 0.508041 $ 0.508041 عالية طوال الوقت $ 0.75589$ 0.75589 $ 0.75589 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) -28.34%

معلومات سوق ReinforcedAI (SN92)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: