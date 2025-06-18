سعر ReinforcedAI (SN92)
سعر ReinforcedAI (SN92) المباشر لليوم هو USD 0.47003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 195.60K. يتم تحديث سعر SN92 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReinforcedAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ReinforcedAI خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 416.14K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN92 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN92.
خلال اليوم، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ -0.0090360263008973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReinforcedAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0090360263008973
|-1.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReinforcedAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-1.88%
-28.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ReinforcedAI (SN92) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN92 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN92 إلى VND
₫12,368.83945
|1 SN92 إلى AUD
A$0.7238462
|1 SN92 إلى GBP
￡0.3478222
|1 SN92 إلى EUR
€0.4042258
|1 SN92 إلى USD
$0.47003
|1 SN92 إلى MYR
RM1.9929272
|1 SN92 إلى TRY
₺18.5755856
|1 SN92 إلى JPY
¥68.2248545
|1 SN92 إلى RUB
₽36.8926547
|1 SN92 إلى INR
₹40.610592
|1 SN92 إلى IDR
Rp7,705.4086032
|1 SN92 إلى KRW
₩644.7589522
|1 SN92 إلى PHP
₱26.7024043
|1 SN92 إلى EGP
￡E.23.5532033
|1 SN92 إلى BRL
R$2.5804647
|1 SN92 إلى CAD
C$0.6392408
|1 SN92 إلى BDT
৳57.4564672
|1 SN92 إلى NGN
₦725.350296
|1 SN92 إلى UAH
₴19.5203459
|1 SN92 إلى VES
Bs47.94306
|1 SN92 إلى PKR
Rs133.1500984
|1 SN92 إلى KZT
₸243.7904601
|1 SN92 إلى THB
฿15.3370789
|1 SN92 إلى TWD
NT$13.8752856
|1 SN92 إلى AED
د.إ1.7250101
|1 SN92 إلى CHF
Fr0.3807243
|1 SN92 إلى HKD
HK$3.6850352
|1 SN92 إلى MAD
.د.م4.2819733
|1 SN92 إلى MXN
$8.9258697