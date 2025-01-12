سعر REIKO (REIKO)
سعر REIKO (REIKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.07K. يتم تحديث سعر REIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REIKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.62
- تغيير سعر REIKO خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر REIKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REIKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REIKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REIKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-94.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر REIKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+0.17%
-39.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.
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