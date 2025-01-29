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سعر Reign of Terror (REIGN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REIGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reign of Terror الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.07 - تغيير سعر Reign of Terror خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Reign of Terror (REIGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ 0 -20.71% 60 يوم $ 0 -32.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reign of Terror (REIGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reign of Terror: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0137847$ 0.0137847 $ 0.0137847 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.67%

معلومات سوق Reign of Terror (REIGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: