سعر Reign of Terror (REIGN)
سعر Reign of Terror (REIGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REIGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reign of Terror الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.07
- تغيير سعر Reign of Terror خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reign of Terror مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-20.71%
|60 يوم
|$ 0
|-32.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reign of Terror: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.05%
+0.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Experience the cyberpunk world of Reign of Terror through three thrilling games: Awakening for unlocking vaults and win huge prizes, Uprising for leveling up and fusing agents to access higher rarities, and the full game: the premiere XCOM meets MMORPG-style tactical RPG where you establish your cyberpunk stronghold with your various squads of agents each with special skills and classes. What makes your project unique? - Participate in escalating tactical and strategic turn-based battles - Level up and ascend your agents to gain new powers and skins - Collect agents and run the right squad for the right mission - Craft weapons, items and equipment and use or sell them on the marketplace - PvP in asynchronous combat with matchmaking History of your project. [DONE] November 8 - NFT PFP Genesis Drop on Fractal [DONE] November 14 - NFT PFP Community Reveal [DONE] November 29 - Reign of Terror: Awakening Released [DONE] February 16 - First Launchpad Sales with StarLaunch and Solanium [DONE] April 12 - TGE + $REIGN Token Listing What’s next for your project? [End April] Awakening Vault Challenge (Community Board Game w/ Grand Prizes) - currently in testnet [Late May] Uprising (Web3 3D Free-to-Play RPG) [Q3 2023] Reign of Terror (SRPG Game 3 within the Reign of Terror World) Public Vertical Slice What can your token be used for? - Stake your NFTs in RoT: Awakening for Intel to run missions as well as participating in our large community map full of rewards - Fuse your agents and gear in RoT: Uprising to increase their rarities for increased power and rewards - Participate in a full in-game economy in our full game - Fuse agents and items together on chain to increase both its rarity and power on chain - Stake for multiple in-game benefits
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