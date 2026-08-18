سعر REI AI by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع REI AI by Virtuals (REI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REI.

يحتل REI AI by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.693,09، مع عرض متداول قدره 497,66M REI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REI بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00102327، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0,00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق REI AI by Virtuals (REI)

القيمة السوقية $ 16,69K$ 16,69K $ 16,69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33,54K$ 33,54K $ 33,54K إمداد دورة التداول 497,66M 497,66M 497,66M إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ REI AI by Virtuals هي $ 16,69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REI يبلغ 497,66M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33,54K.