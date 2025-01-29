سعر RegularPresale (REGU)
سعر RegularPresale (REGU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RegularPresale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.62
- تغيير سعر RegularPresale خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RegularPresale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RegularPresale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RegularPresale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RegularPresale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.18%
|60 يوم
|$ 0
|-5.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RegularPresale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Regular Presale is an IDO Launchpad Project. Its primary purpose is to list quality IDO projects within its body. His biggest goal is to build bridges on the Solana-BSC-Polygon networks land and to make IDO projects in three networks.
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