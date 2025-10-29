سعر RegularEverydayNormalCoin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RENC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RENC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر RegularEverydayNormalCoin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RENC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RENC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار RegularEverydayNormalCoin

سعر RegularEverydayNormalCoin (RENC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RENC إلى USD:

$0.00029549
$0.00029549$0.00029549
+0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار RegularEverydayNormalCoin (RENC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:51:08 (UTC+8)

معلومات سعر RegularEverydayNormalCoin (RENC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.21%

+1.72%

+1.72%

سعر RegularEverydayNormalCoin (RENC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RENC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRENC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RENC -- على مدار الساعة الماضية، +0.21% على مدار 24 ساعة، و +1.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RegularEverydayNormalCoin (RENC)

$ 124.11K
$ 124.11K$ 124.11K

--
----

$ 124.11K
$ 124.11K$ 124.11K

420.00M
420.00M 420.00M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RegularEverydayNormalCoin هي $ 124.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RENC يبلغ 420.00M، مع إجمالي عرض 420000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.11K.

سجل سعر RegularEverydayNormalCoin (RENC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RegularEverydayNormalCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RegularEverydayNormalCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RegularEverydayNormalCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RegularEverydayNormalCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.21%
30 يوم$ 0+9.21%
60 يوم$ 0+2.38%
90 يوم$ 0--

ما هو RegularEverydayNormalCoin ( RENC )

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر RegularEverydayNormalCoin (RENC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر RegularEverydayNormalCoin (USD)

كم ستكون قيمة RegularEverydayNormalCoin (RENC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك RegularEverydayNormalCoin (RENC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة RegularEverydayNormalCoin.

تحقق الآن من توقعات سعر RegularEverydayNormalCoin!

عملة RENC إلى العملات المحلية

توكنوميكس RegularEverydayNormalCoin (RENC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس RegularEverydayNormalCoin (RENC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RENC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول RegularEverydayNormalCoin (RENC)

كم يساوي RegularEverydayNormalCoin (RENC) اليوم؟
سعر RENC المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RENC إلى USD الحالي؟
سعر RENC إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ RegularEverydayNormalCoin ؟
القيمة السوقية لعملة RENC هي $ 124.11K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RENC؟
العرض المتداول لتوكن RENC هو 420.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RENC؟
حقق RENC سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RENC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RENC.
ما هو حجم تداول RENC؟
حجم تداول RENC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RENC هذا العام؟
قد يرتفع RENC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RENC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:51:08 (UTC+8)

تحديثات RegularEverydayNormalCoin (RENC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

