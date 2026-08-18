سعر Reflexer Ungovernance اليوم

السعر المباشر لمشروع Reflexer Ungovernance (FLX) اليوم هو $ 1.076، مع تغير بنسبة 1.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLX الحالي إلى USD هو $ 1.076 لكل FLX.

يحتل Reflexer Ungovernance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 889,690، مع عرض متداول قدره 827.12K FLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLX بين $ 1.065 (أدنى) و$ 1.078 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,839.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.752742.

على المدى القصير، تحرك FLX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 253.62.

معلومات سوق Reflexer Ungovernance (FLX)

القيمة السوقية $ 889.69K$ 889.69K $ 889.69K الحجم (24 ساعة) $ 253.62$ 253.62 $ 253.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M إمداد دورة التداول 827.12K 827.12K 827.12K إجمالي العرض 957,122.2961293116 957,122.2961293116 957,122.2961293116

القيمة السوقية الحالية لـ Reflexer Ungovernance هي $ 889.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 253.62. العرض المتداول لـ FLX يبلغ 827.12K، مع إجمالي عرض 957122.2961293116. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.03M.