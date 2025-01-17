سعر Reflex (RFX)
سعر Reflex (RFX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reflex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.14
- تغيير سعر Reflex خلال اليوم هو +133.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Reflex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reflex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reflex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reflex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+133.30%
|30 يوم
|$ 0
|-86.61%
|60 يوم
|$ 0
|-52.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reflex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+133.30%
+40.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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