توكنوميكس Reflections of Dissonance AI (AIKA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Reflections of Dissonance AI (AIKA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Reflections of Dissonance AI (AIKA) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) الموقع الرسمي: https://aika-sol.com/ اشتر AIKA الآن!

توكنوميكس Reflections of Dissonance AI (AIKA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Reflections of Dissonance AI (AIKA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.75K $ 41.75K $ 41.75K إجمالي العرض: $ 988.96M $ 988.96M $ 988.96M العرض المتداول: $ 988.96M $ 988.96M $ 988.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.75K $ 41.75K $ 41.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Reflections of Dissonance AI (AIKA)

توكنوميكس Reflections of Dissonance AI (AIKA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Reflections of Dissonance AI (AIKA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIKA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIKA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIKA، استكشف السعر المباشر لتوكن AIKA!

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