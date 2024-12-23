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سعر Reflections of Dissonance AI (AIKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.21K . يتم تحديث سعر AIKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reflections of Dissonance AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.79K - تغيير سعر Reflections of Dissonance AI خلال اليوم هو -9.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.82M

أداء سعر Reflections of Dissonance AI (AIKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.78% 30 يوم $ 0 -94.21% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reflections of Dissonance AI (AIKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reflections of Dissonance AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01509709$ 0.01509709 $ 0.01509709 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -9.78% تغير السعر (7 أيام) -55.45%

معلومات سوق Reflections of Dissonance AI (AIKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: