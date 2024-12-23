سعر Reflections of Dissonance AI (AIKA)
سعر Reflections of Dissonance AI (AIKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.21K. يتم تحديث سعر AIKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reflections of Dissonance AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.79K
- تغيير سعر Reflections of Dissonance AI خلال اليوم هو -9.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.82M
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خلال اليوم، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reflections of Dissonance AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.78%
|30 يوم
|$ 0
|-94.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reflections of Dissonance AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-9.78%
-55.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)
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