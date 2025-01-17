سعر ReflectionAI (RECT)
سعر ReflectionAI (RECT) المباشر لليوم هو USD 1.052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RECT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReflectionAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09M
- تغيير سعر ReflectionAI خلال اليوم هو +1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ReflectionAI مقابل USD هو $ +0.02039297 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReflectionAI مقابل USD هو $ +0.1518146460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReflectionAI مقابل USD هو $ +0.9487217936 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReflectionAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02039297
|+1.98%
|30 يوم
|$ +0.1518146460
|+14.43%
|60 يوم
|$ +0.9487217936
|+90.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReflectionAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+1.98%
+16.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reflection AI is a decentralized platform for AI model collaboration and trading, creating a unique Web3 ecosystem.
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