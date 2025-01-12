سعر ReFi Protocol (REFI)
سعر ReFi Protocol (REFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.38K. يتم تحديث سعر REFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReFi Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.32
- تغيير سعر ReFi Protocol خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M
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خلال اليوم، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-25.13%
|60 يوم
|$ 0
|-84.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReFi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-0.46%
-6.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ReFi Protocol offers the world's first tokenization framework for any carbon project by converting underlying assets (such as reforestation initiatives, solar panels, and wind farms) into Real-World Assets (RWAs) represented by pCRBN NFTs. $REFI blends DeFi, RWA, and ReFi to support the expansion of carbon projects. This innovation helps reclaim parts of Earth's surface toward environmental initiatives while offering incentives for its users.
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