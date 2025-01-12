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سعر ReFi Protocol (REFI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.38K . يتم تحديث سعر REFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ReFi Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.32 - تغيير سعر ReFi Protocol خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M

أداء سعر ReFi Protocol (REFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ReFi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ 0 -25.13% 60 يوم $ 0 -84.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ReFi Protocol (REFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ReFi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00225594$ 0.00225594 $ 0.00225594 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -6.12%

معلومات سوق ReFi Protocol (REFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: