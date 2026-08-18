سعر Reental اليوم

السعر المباشر لمشروع Reental (RNT) اليوم هو $ 0.287604، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RNT الحالي إلى USD هو $ 0.287604 لكل RNT.

يحتل Reental حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,786,090، مع عرض متداول قدره 138.34M RNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RNT بين $ 0.283691 (أدنى) و$ 0.287407 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 33.06، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01591959.

على المدى القصير، تحرك RNT بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و+7.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.40K.

معلومات سوق Reental (RNT)

القيمة السوقية $ 39.79M$ 39.79M $ 39.79M الحجم (24 ساعة) $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.52M$ 57.52M $ 57.52M إمداد دورة التداول 138.34M 138.34M 138.34M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Reental هي $ 39.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.40K. العرض المتداول لـ RNT يبلغ 138.34M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.52M.