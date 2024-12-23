سعر REECOIN (REE)
سعر REECOIN (REE) المباشر لليوم هو USD 0.0232395. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.58M. يتم تحديث سعر REE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REECOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.30K
- تغيير سعر REECOIN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 498.29M
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خلال اليوم، كان سعر REECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REECOIN مقابل USD هو $ 0 .
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|التغيير (%)
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اكتشف أحدث تحليلات سعر REECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Real World Value: ReeCoin's exclusivity strategy is designed to expand the use of digital assets and provide real world value to its users. This approach aims to transform the ReeCoin ecosystem into a dynamic platform that users can actively use in their daily lives. User Experience: ReeCoin was developed with Reeder's long-standing experience, solid support system and technological know-how. In this way, it offers its users a unique quality and reliability experience.
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