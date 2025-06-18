سعر RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT)
سعر RedSonic Vault Tether USD (RSVUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.588654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.96K. يتم تحديث سعر RSVUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RedSonic Vault Tether USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RedSonic Vault Tether USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.10K
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خلال اليوم، كان سعر RedSonic Vault Tether USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RedSonic Vault Tether USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RedSonic Vault Tether USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RedSonic Vault Tether USD مقابل USD هو $ 0 .
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Tether USD (rsvUSDT) is a token that users receive when they deposit USDT, which replaces USDT for cross-chain operations to Layer 2. The USDT stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvUSDT holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvUSDT to retrieve the principal and all returns in USDT.
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