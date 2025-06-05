احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HIV3 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HIV3.

سعر RedHive (HIV3) المباشر لليوم هو USD 0.00499559 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 499.53K . يتم تحديث سعر HIV3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RedHive الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RedHive خلال اليوم هو -5.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر RedHive (HIV3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ -0.000317168695422943 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000317168695422943 -5.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RedHive (HIV3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RedHive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00497042$ 0.00497042 $ 0.00497042 24 ساعة مرتفع $ 0.00542367$ 0.00542367 $ 0.00542367 عالية طوال الوقت $ 0.01788068$ 0.01788068 $ 0.01788068 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -5.96% تغير السعر (7 أيام) -31.72%

معلومات سوق RedHive (HIV3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: