سعر RedHive (HIV3)
سعر RedHive (HIV3) المباشر لليوم هو USD 0.00499559. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 499.53K. يتم تحديث سعر HIV3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RedHive الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RedHive خلال اليوم هو -5.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ -0.000317168695422943 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RedHive مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000317168695422943
|-5.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RedHive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-5.96%
-31.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.
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