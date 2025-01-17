سعر RedFeg (REDFEG)
سعر RedFeg (REDFEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REDFEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RedFeg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.85
- تغيير سعر RedFeg خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RedFeg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RedFeg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RedFeg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RedFeg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-4.39%
|60 يوم
|$ 0
|+7.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RedFeg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.01%
-0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REDFEG Token is redesigning how decentralized meme finance (DeFi) is structured. REDFEG Token is focused on reshaping and evolving the way DeFi works while providing the most degeared ecosystem ever designed for the necessary advances in DeFi.
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