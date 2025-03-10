سعر Redemption Of Pets (ROP)
سعر Redemption Of Pets (ROP) المباشر لليوم هو USD 0.675893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 624.28K. يتم تحديث سعر ROP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Redemption Of Pets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.03K
- تغيير سعر Redemption Of Pets خلال اليوم هو +25.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ +0.137765 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.137765
|+25.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Redemption Of Pets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.80%
+25.60%
+45.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
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