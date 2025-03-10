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سعر Redemption Of Pets (ROP) المباشر لليوم هو USD 0.675893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 624.28K . يتم تحديث سعر ROP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Redemption Of Pets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.03K - تغيير سعر Redemption Of Pets خلال اليوم هو +25.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Redemption Of Pets (ROP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ +0.137765 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Redemption Of Pets مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.137765 +25.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Redemption Of Pets (ROP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Redemption Of Pets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.482305$ 0.482305 $ 0.482305 24 ساعة مرتفع $ 0.697027$ 0.697027 $ 0.697027 عالية طوال الوقت $ 0.907255$ 0.907255 $ 0.907255 تغير السعر (1 ساعة) +1.80% تغير السعر (1يوم) +25.60% تغير السعر (7 أيام) +45.44%

معلومات سوق Redemption Of Pets (ROP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: