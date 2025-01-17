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سعر Redecoin (REDEV2) المباشر لليوم هو USD 0.01003511 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REDEV2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Redecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.16 - تغيير سعر Redecoin خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Redecoin (REDEV2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Redecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Redecoin مقابل USD هو $ +0.0183980084 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Redecoin مقابل USD هو $ +0.0102924493 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Redecoin مقابل USD هو $ +0.00486516203352439 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.47% 30 يوم $ +0.0183980084 +183.34% 60 يوم $ +0.0102924493 +102.56% 90 يوم $ +0.00486516203352439 +94.10%

تحليل سعر Redecoin (REDEV2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Redecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00924916$ 0.00924916 $ 0.00924916 24 ساعة مرتفع $ 0.01029812$ 0.01029812 $ 0.01029812 عالية طوال الوقت $ 0.02000516$ 0.02000516 $ 0.02000516 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) -4.22%

معلومات سوق Redecoin (REDEV2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: