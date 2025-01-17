سعر Reddit (REDDIT)
سعر Reddit (REDDIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REDDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reddit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 453.03
- تغيير سعر Reddit خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REDDIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REDDIT.
خلال اليوم، كان سعر Reddit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reddit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reddit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reddit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.24%
|30 يوم
|$ 0
|-25.04%
|60 يوم
|$ 0
|-21.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reddit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.21%
-4.24%
-2.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? $REDDIT is a community driven memecoin supported by redditors and the crypto community. Reddit and memecoins are inseparable. With Reddit having more than 50 million daily active users, the recent run on social media tokens and organic support from huge influencers, the $REDDIT coin has become the talk of many people in the cryptosphere and is set to follow the likes of $SHIB and $DOGE. What makes your project unique? Reddit and memecoins are inseparable. With Support from huge influencers the prestigious memecoin has become the talk of many people in the cryptosphere. History of your project. $REDDIT was created and inspired by the largest internet forum in the world. We thrive on community and the stats speak for themselves. Reddit has 52 million daily active users. Reddit has over 430 million monthly active users. Reddit has raised a total of $1.3 billion in funding. Reddit is worth $10 billion. 52 million daily active users access Reddit. 25% of US adults use Reddit. Reddit was ranked the 9th most popular social media app in the US. 48% of Reddit visitors are in the US. What’s next for your project? Complete and total market domination and community growth. $REDDIT has proven to be something that will withstand the test of time and with the communities support, the possibilities are endless. We will explore all avenues of growth for the future. What can your token be used for? As of now $REDDIT is purely a meme token that can be utilized as a representation of the largest community in the World. In the future the possibilities are endless for use-case.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 REDDIT إلى AUD
A$--
|1 REDDIT إلى GBP
￡--
|1 REDDIT إلى EUR
€--
|1 REDDIT إلى USD
$--
|1 REDDIT إلى MYR
RM--
|1 REDDIT إلى TRY
₺--
|1 REDDIT إلى JPY
¥--
|1 REDDIT إلى RUB
₽--
|1 REDDIT إلى INR
₹--
|1 REDDIT إلى IDR
Rp--
|1 REDDIT إلى PHP
₱--
|1 REDDIT إلى EGP
￡E.--
|1 REDDIT إلى BRL
R$--
|1 REDDIT إلى CAD
C$--
|1 REDDIT إلى BDT
৳--
|1 REDDIT إلى NGN
₦--
|1 REDDIT إلى UAH
₴--
|1 REDDIT إلى VES
Bs--
|1 REDDIT إلى PKR
Rs--
|1 REDDIT إلى KZT
₸--
|1 REDDIT إلى THB
฿--
|1 REDDIT إلى TWD
NT$--
|1 REDDIT إلى CHF
Fr--
|1 REDDIT إلى HKD
HK$--
|1 REDDIT إلى MAD
.د.م--