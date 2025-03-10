سعر Reddio Vault Ethereum (RSVETH)
سعر Reddio Vault Ethereum (RSVETH) المباشر لليوم هو USD 1,961.96. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر RSVETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reddio Vault Ethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K
- تغيير سعر Reddio Vault Ethereum خلال اليوم هو -3.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 831.65
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خلال اليوم، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ -67.761443374902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -67.761443374902
|-3.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reddio Vault Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-3.33%
+3.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.
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