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سعر Reddio Vault Ethereum (RSVETH) المباشر لليوم هو USD 1,961.96 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر RSVETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reddio Vault Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K - تغيير سعر Reddio Vault Ethereum خلال اليوم هو -3.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 831.65

أداء سعر Reddio Vault Ethereum (RSVETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ -67.761443374902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reddio Vault Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -67.761443374902 -3.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reddio Vault Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,881.12$ 1,881.12 $ 1,881.12 24 ساعة مرتفع $ 2,119.13$ 2,119.13 $ 2,119.13 عالية طوال الوقت $ 2,119.13$ 2,119.13 $ 2,119.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -3.33% تغير السعر (7 أيام) +3.05%

معلومات سوق Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: