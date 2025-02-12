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سعر RED TOKEN (RED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RED TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.65K - تغيير سعر RED TOKEN خلال اليوم هو +5.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RED TOKEN (RED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RED TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RED TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RED TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RED TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.05% 30 يوم $ 0 -43.27% 60 يوم $ 0 -58.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RED TOKEN (RED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RED TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03000581$ 0.03000581 $ 0.03000581 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +5.05% تغير السعر (7 أيام) +10.01%

معلومات سوق RED TOKEN (RED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: