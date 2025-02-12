سعر Red The Mal (RED)
سعر Red The Mal (RED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Red The Mal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 608.89
- تغيير سعر Red The Mal خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.66%
|30 يوم
|$ 0
|-18.13%
|60 يوم
|$ 0
|-46.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Red The Mal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-3.66%
-9.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About Red The Mal Myro is the dog of “Raj” the founder of Solana. Red The Mal is Myro the dog’s best friend $RED is designed to encourage the use of blockchain technology to the point that it feels like a walk in the park and also meet the growing demand for dog-themed Memes across blockchains especially on SOL and hopes to be the best friend of everyone on SOL and guide through the Web3 experience. Community of Crypto Degens: We're a pack, a tribe, a family. United by our love for memes and our passion for crypto, we're not just investors; we're meme warriors, riding the waves of the market with a smile on our faces and a meme in our hearts.
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