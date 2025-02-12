احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RED.

سعر Red The Mal (RED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Red The Mal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 608.89 - تغيير سعر Red The Mal خلال اليوم هو -3.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Red The Mal (RED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Red The Mal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.66% 30 يوم $ 0 -18.13% 60 يوم $ 0 -46.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Red The Mal (RED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Red The Mal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00103384$ 0.00103384 $ 0.00103384 عالية طوال الوقت $ 0.062708$ 0.062708 $ 0.062708 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.66% تغير السعر (7 أيام) -9.45%

معلومات سوق Red The Mal (RED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: