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سعر Red Siberian Husky (KOVU) المباشر لليوم هو USD 0.0036523 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M . يتم تحديث سعر KOVU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Red Siberian Husky الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.33K - تغيير سعر Red Siberian Husky خلال اليوم هو +24.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.34M

أداء سعر Red Siberian Husky (KOVU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ +0.00072051 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00072051 +24.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Red Siberian Husky (KOVU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Red Siberian Husky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00267403$ 0.00267403 $ 0.00267403 24 ساعة مرتفع $ 0.00371997$ 0.00371997 $ 0.00371997 عالية طوال الوقت $ 0.00651786$ 0.00651786 $ 0.00651786 تغير السعر (1 ساعة) +3.80% تغير السعر (1يوم) +24.58% تغير السعر (7 أيام) +33.62%

معلومات سوق Red Siberian Husky (KOVU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: