سعر Red Siberian Husky (KOVU)
سعر Red Siberian Husky (KOVU) المباشر لليوم هو USD 0.0036523. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M. يتم تحديث سعر KOVU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Red Siberian Husky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.33K
- تغيير سعر Red Siberian Husky خلال اليوم هو +24.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.34M
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خلال اليوم، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ +0.00072051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Red Siberian Husky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00072051
|+24.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Red Siberian Husky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.80%
+24.58%
+33.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.
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