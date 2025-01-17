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سعر Red Genesis ($R3D) المباشر لليوم هو USD 0.00290948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.83M . يتم تحديث سعر $R3D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Red Genesis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 346.47K - تغيير سعر Red Genesis خلال اليوم هو +7.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 984.29M

أداء سعر Red Genesis ($R3D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ +0.00019831 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019831 +7.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Red Genesis ($R3D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Red Genesis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00241053$ 0.00241053 $ 0.00241053 24 ساعة مرتفع $ 0.00339672$ 0.00339672 $ 0.00339672 عالية طوال الوقت $ 0.0077114$ 0.0077114 $ 0.0077114 تغير السعر (1 ساعة) +7.96% تغير السعر (1يوم) +7.31% تغير السعر (7 أيام) -29.63%

معلومات سوق Red Genesis ($R3D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: