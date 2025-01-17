سعر Red Genesis ($R3D)
سعر Red Genesis ($R3D) المباشر لليوم هو USD 0.00290948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.83M. يتم تحديث سعر $R3D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Red Genesis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 346.47K
- تغيير سعر Red Genesis خلال اليوم هو +7.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.29M
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خلال اليوم، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ +0.00019831 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Red Genesis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019831
|+7.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Red Genesis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.96%
+7.31%
-29.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.
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