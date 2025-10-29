معلومات سعر RECRUIT (RECRUIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00102729$ 0.00102729 $ 0.00102729 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.54% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) +5.30% تغير السعر (7 أيام) +5.30%

سعر RECRUIT (RECRUIT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RECRUIT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRECRUIT على الإطلاق هو $ 0.00102729، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RECRUIT +1.54% على مدار الساعة الماضية، -1.49% على مدار 24 ساعة، و +5.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RECRUIT (RECRUIT)

القيمة السوقية $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K إمداد دورة التداول 999.80M 999.80M 999.80M إجمالي العرض 999,799,108.690147 999,799,108.690147 999,799,108.690147

القيمة السوقية الحالية لـ RECRUIT هي $ 12.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RECRUIT يبلغ 999.80M، مع إجمالي عرض 999799108.690147. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.00K.