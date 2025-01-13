سعر Recovery Right (RRT)
سعر Recovery Right (RRT) المباشر لليوم هو USD 0.749991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Recovery Right الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.50
- تغيير سعر Recovery Right خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ -0.0512566349 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ -0.0478312760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ -0.155019 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0512566349
|-6.83%
|60 يوم
|$ -0.0478312760
|-6.37%
|90 يوم
|$ -0.155019
|-17.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Recovery Right: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.00%
+6.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses. RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed.
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