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سعر Recovery Right (RRT) المباشر لليوم هو USD 0.749991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Recovery Right الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.50 - تغيير سعر Recovery Right خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Recovery Right (RRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ -0.0512566349 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ -0.0478312760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Recovery Right مقابل USD هو $ -0.155019 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0512566349 -6.83% 60 يوم $ -0.0478312760 -6.37% 90 يوم $ -0.155019 -17.12%

تحليل سعر Recovery Right (RRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Recovery Right: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.74985$ 0.74985 $ 0.74985 24 ساعة مرتفع $ 0.750835$ 0.750835 $ 0.750835 عالية طوال الوقت $ 0.955818$ 0.955818 $ 0.955818 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +6.98%

معلومات سوق Recovery Right (RRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: