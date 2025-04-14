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سعر Recon Solana (RECON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.60K . يتم تحديث سعر RECON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Recon Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Recon Solana خلال اليوم هو -12.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 849.92M

أداء سعر Recon Solana (RECON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Recon Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Recon Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Recon Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Recon Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Recon Solana (RECON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Recon Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -12.15% تغير السعر (7 أيام) +11.03%

معلومات سوق Recon Solana (RECON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: