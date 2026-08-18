سعر Recon Raccoon اليوم

السعر المباشر لمشروع Recon Raccoon (RCON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RCON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RCON.

يحتل Recon Raccoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,597.39، مع عرض متداول قدره 653.92M RCON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RCON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00323388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RCON بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-15.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Recon Raccoon (RCON)

القيمة السوقية $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K إمداد دورة التداول 653.92M 653.92M 653.92M إجمالي العرض 998,240,224.220035 998,240,224.220035 998,240,224.220035

القيمة السوقية الحالية لـ Recon Raccoon هي $ 18.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RCON يبلغ 653.92M، مع إجمالي عرض 998240224.220035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.55K.