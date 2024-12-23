سعر Receive Access Ecosystem (RAE)
سعر Receive Access Ecosystem (RAE) المباشر لليوم هو USD 0.868574. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95M. يتم تحديث سعر RAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Receive Access Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.14K
- تغيير سعر Receive Access Ecosystem خلال اليوم هو +5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.55M
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خلال اليوم، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.04316097 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0132163956 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0200262764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1882816416555235 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04316097
|+5.23%
|30 يوم
|$ +0.0132163956
|+1.52%
|60 يوم
|$ +0.0200262764
|+2.31%
|90 يوم
|$ -0.1882816416555235
|-17.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Receive Access Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+5.23%
+7.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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