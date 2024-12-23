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سعر Receive Access Ecosystem (RAE)

USD

مخطط سعر Receive Access Ecosystem (RAE) المباشر

$0.868574
$0.868574$0.868574
+5.20%(1D)

سعر Receive Access Ecosystem (RAE) لليوم

سعر Receive Access Ecosystem (RAE) المباشر لليوم هو USD 0.868574. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95M. يتم تحديث سعر RAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Receive Access Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.14K
- تغيير سعر Receive Access Ecosystem خلال اليوم هو +5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.55M

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أداء سعر Receive Access Ecosystem (RAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.04316097 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0132163956 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0200262764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1882816416555235 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.04316097+5.23%
30 يوم$ +0.0132163956+1.52%
60 يوم$ +0.0200262764+2.31%
90 يوم$ -0.1882816416555235-17.81%

تحليل سعر Receive Access Ecosystem (RAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Receive Access Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.824341
$ 0.824341$ 0.824341

$ 0.906359
$ 0.906359$ 0.906359

$ 14.04
$ 14.04$ 14.04

+0.01%

+5.23%

+7.24%

معلومات سوق Receive Access Ecosystem (RAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

4.55M
4.55M 4.55M

ما هو Receive Access Ecosystem ( RAE )

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المصدر Receive Access Ecosystem (RAE)

مستند تقني
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