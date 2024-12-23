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سعر Receive Access Ecosystem (RAE) المباشر لليوم هو USD 0.868574 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95M . يتم تحديث سعر RAE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Receive Access Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.14K - تغيير سعر Receive Access Ecosystem خلال اليوم هو +5.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.55M

أداء سعر Receive Access Ecosystem (RAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.04316097 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0132163956 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0200262764 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Receive Access Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1882816416555235 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04316097 +5.23% 30 يوم $ +0.0132163956 +1.52% 60 يوم $ +0.0200262764 +2.31% 90 يوم $ -0.1882816416555235 -17.81%

تحليل سعر Receive Access Ecosystem (RAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Receive Access Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.824341$ 0.824341 $ 0.824341 24 ساعة مرتفع $ 0.906359$ 0.906359 $ 0.906359 عالية طوال الوقت $ 14.04$ 14.04 $ 14.04 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +5.23% تغير السعر (7 أيام) +7.24%

معلومات سوق Receive Access Ecosystem (RAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: