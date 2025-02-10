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سعر Rebus (REBUS) المباشر لليوم هو USD 0.0007063 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REBUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rebus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.99 - تغيير سعر Rebus خلال اليوم هو -0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rebus (REBUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ +0.0000274223 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ -0.0003108152 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ +0.0000594101033646263 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.93% 30 يوم $ +0.0000274223 +3.88% 60 يوم $ -0.0003108152 -44.00% 90 يوم $ +0.0000594101033646263 +9.18%

تحليل سعر Rebus (REBUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00068191$ 0.00068191 $ 0.00068191 24 ساعة مرتفع $ 0.00073111$ 0.00073111 $ 0.00073111 عالية طوال الوقت $ 0.427054$ 0.427054 $ 0.427054 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.93% تغير السعر (7 أيام) +176.70%

معلومات سوق Rebus (REBUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: