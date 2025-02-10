سعر Rebus (REBUS)
سعر Rebus (REBUS) المباشر لليوم هو USD 0.0007063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REBUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rebus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.99
- تغيير سعر Rebus خلال اليوم هو -0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ +0.0000274223 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ -0.0003108152 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebus مقابل USD هو $ +0.0000594101033646263 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.93%
|30 يوم
|$ +0.0000274223
|+3.88%
|60 يوم
|$ -0.0003108152
|-44.00%
|90 يوم
|$ +0.0000594101033646263
|+9.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.93%
+176.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rebus is a regulated investment platform that uses a native utility coin, $REBUS, to allow a channel of asset managers and other financial institutions to manage and sell DeFi instruments along with their Traditional (TradFi) instruments.
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