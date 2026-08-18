سعر Rebirth and New Hope اليوم

السعر المباشر لمشروع Rebirth and New Hope (REBIRTH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REBIRTH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REBIRTH.

يحتل Rebirth and New Hope حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,591، مع عرض متداول قدره 949.53M REBIRTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REBIRTH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REBIRTH بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و+20.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rebirth and New Hope (REBIRTH)

القيمة السوقية $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K إمداد دورة التداول 949.53M 949.53M 949.53M إجمالي العرض 994,033,437.392834 994,033,437.392834 994,033,437.392834

القيمة السوقية الحالية لـ Rebirth and New Hope هي $ 23.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REBIRTH يبلغ 949.53M، مع إجمالي عرض 994033437.392834. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.59K.