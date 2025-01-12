سعر Rebel Hood (REBEL)
سعر Rebel Hood (REBEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.70K. يتم تحديث سعر REBEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rebel Hood الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.18
- تغيير سعر Rebel Hood خلال اليوم هو -2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.94%
|30 يوم
|$ 0
|-47.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebel Hood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-2.94%
-21.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REBEL is not just another cryptocurrency, it's a movement born from the frustrations of countless traders who have been exploited by bad actors in the crypto space. Fueled by these experiences, REBEL is committed to creating a community-driven ecosystem that prioritizes fairness, transparency, and decentralization. With a Community-First Philosophy, REBEL goes beyond traditional tokenomics. The community directly influences the development and evolution of the project, ensuring that every decision aligns with the needs of the people it serves.
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