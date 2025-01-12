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سعر Rebel Hood (REBEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.70K . يتم تحديث سعر REBEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rebel Hood الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.18 - تغيير سعر Rebel Hood خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر Rebel Hood (REBEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebel Hood مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.94% 30 يوم $ 0 -47.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rebel Hood (REBEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebel Hood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -21.63%

معلومات سوق Rebel Hood (REBEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: