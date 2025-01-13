سعر Rebel by Virtuals (REBELZ)
سعر Rebel by Virtuals (REBELZ) المباشر لليوم هو USD 0.00205586. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M. يتم تحديث سعر REBELZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rebel by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر Rebel by Virtuals خلال اليوم هو -6.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000137690035075535 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000137690035075535
|-6.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebel by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.83%
-6.27%
-25.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.
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