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سعر Rebel by Virtuals (REBELZ) المباشر لليوم هو USD 0.00205586 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M . يتم تحديث سعر REBELZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rebel by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر Rebel by Virtuals خلال اليوم هو -6.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Rebel by Virtuals (REBELZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000137690035075535 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000137690035075535 -6.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rebel by Virtuals (REBELZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebel by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00208492$ 0.00208492 $ 0.00208492 24 ساعة مرتفع $ 0.00230871$ 0.00230871 $ 0.00230871 عالية طوال الوقت $ 0.00395959$ 0.00395959 $ 0.00395959 تغير السعر (1 ساعة) -1.83% تغير السعر (1يوم) -6.27% تغير السعر (7 أيام) -25.65%

معلومات سوق Rebel by Virtuals (REBELZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: