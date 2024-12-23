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سعر Rebel Bots (RBLS) المباشر لليوم هو USD 0.01077174 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M . يتم تحديث سعر RBLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rebel Bots الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.43K - تغيير سعر Rebel Bots خلال اليوم هو -18.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 285.03M

أداء سعر Rebel Bots (RBLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rebel Bots مقابل USD هو $ -0.00252008793664114 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rebel Bots مقابل USD هو $ +0.0048807292 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rebel Bots مقابل USD هو $ +0.0051933509 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rebel Bots مقابل USD هو $ +0.001236405264030979 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00252008793664114 -18.95% 30 يوم $ +0.0048807292 +45.31% 60 يوم $ +0.0051933509 +48.21% 90 يوم $ +0.001236405264030979 +12.97%

تحليل سعر Rebel Bots (RBLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rebel Bots: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01073165$ 0.01073165 $ 0.01073165 24 ساعة مرتفع $ 0.0134392$ 0.0134392 $ 0.0134392 عالية طوال الوقت $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -18.95% تغير السعر (7 أيام) -23.37%

معلومات سوق Rebel Bots (RBLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: